«Эспаньол» на своем поле сыграет против хихонского «Спортинга» в ответном полуфинальном матче плей-офф Сегунды. Встреча состоится 13 июня и начнется в 22:00 по мск. «Эспаньол» — «Спортинг» Хихон: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Эспаньол»

Турнирное положение: Каталонский коллектив завершил основное первенства на четвертой строке, набрав 69 очков и от второй позиции отстал на три пункта.

«Эспаньол» в этом сезоне выиграл 17 матчей, 17 раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 59:40.

Последние матчи: Несколько дней тому назад в первом поединке этих команд в Хихоне «попугаи» вырвали победу со счетом 1:0, забив решающий гол в самом конце встречи. А заключительном туре чемпионата они на своем поле разгромили «Картахену» со счетом 3:0, а игровым днем ранее поделили очки на выезде с «Аморебьетой» 0:0, вылетевшей в итоге.

Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.

Прогнозы и ставки на футбол

Состояние команды: Сейчас у «Эспаньола» 17-матчевая беспроигрышная серия. В этот период клуб из Барселоны добился семи выигрышей и десять поединков свел вничью. И в семи случаях данного отрезка каталонцы уходили с поля без результативных действий.

«Спортинг» Хихон

Турнирное положение: Клуб из города Хихон с 65 очками завершил основную часть Сегунды на пятой строке, но от шестой, опередив на всего на балл седьмую позицию.

«Спортинг» за всю дистанцию смог отпраздновать 18 викторий, 11 встреч свел вничью и 13 матчей проиграл, разница мячей составляет 51:42.

Последние матчи: «Красно-белые», как упоминалось выше, проиграл в домашнем поединке этих команд 0:1. А в двух заключительных матчах первенства с одинаковым счетом по 1:0 обыграли дома «Эйбар» и в гостях «Эльденсе».

Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.

Состояние команды: Заключительный отрезок «Спортинг» провел весьма неплохо, выиграв три поединка из шести последних при одной мировой и двух фиаско. Однако две виктории из трех были добыты на коллективами из нижней части турнирной таблицы. Забить же команда смогла в четырех из пяти своих предыдущих встречах.

Статистика для ставок

«Эспаньол» пропустил лишь гол в шести своих предыдущих поединках

«Спортинг» в гостях проиграл шесть из девяти минувших поединках

У «Эспаньола» сейчас 15-матчевая беспроигрышная домашняя серия в чемпионате

Прогноз

Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эспаньола» — 2.00, победа «Спортинга» — 3.97, ничья — 3.50.

ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.69 соответственно.

Прогноз: Скорее всего, «попугаи» и в ответном поединке докажут свое превосходство, ведь дома они очень сильны, а «Спортинг» в гостях выступает очень неуверенно.

Рекомендуемая ставка: победа «Эспаньола» за 2.00.

Прогноз: И также не исключаем, что на этот раз каталонцы смогут отличиться несколько раз.

Ставка: ИТ «Эспаньола» больше 1,5 за 2.14.