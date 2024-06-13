«Эспаньол»
Турнирное положение: Каталонский коллектив завершил основное первенства на четвертой строке, набрав 69 очков и от второй позиции отстал на три пункта.
«Эспаньол» в этом сезоне выиграл 17 матчей, 17 раз сыграл вничью и семь встреч проиграл, разница мячей составляет 59:40.
Последние матчи: Несколько дней тому назад в первом поединке этих команд в Хихоне «попугаи» вырвали победу со счетом 1:0, забив решающий гол в самом конце встречи. А заключительном туре чемпионата они на своем поле разгромили «Картахену» со счетом 3:0, а игровым днем ранее поделили очки на выезде с «Аморебьетой» 0:0, вылетевшей в итоге.
Не сыграют: Травмированных и дисквалифицированных нет.
Состояние команды: Сейчас у «Эспаньола» 17-матчевая беспроигрышная серия. В этот период клуб из Барселоны добился семи выигрышей и десять поединков свел вничью. И в семи случаях данного отрезка каталонцы уходили с поля без результативных действий.
«Спортинг» Хихон
Турнирное положение: Клуб из города Хихон с 65 очками завершил основную часть Сегунды на пятой строке, но от шестой, опередив на всего на балл седьмую позицию.
«Спортинг» за всю дистанцию смог отпраздновать 18 викторий, 11 встреч свел вничью и 13 матчей проиграл, разница мячей составляет 51:42.
Последние матчи: «Красно-белые», как упоминалось выше, проиграл в домашнем поединке этих команд 0:1. А в двух заключительных матчах первенства с одинаковым счетом по 1:0 обыграли дома «Эйбар» и в гостях «Эльденсе».
Не сыграют: Значимых потерь у команды нет. Все игроки основы в строю.
Состояние команды: Заключительный отрезок «Спортинг» провел весьма неплохо, выиграв три поединка из шести последних при одной мировой и двух фиаско. Однако две виктории из трех были добыты на коллективами из нижней части турнирной таблицы. Забить же команда смогла в четырех из пяти своих предыдущих встречах.
Статистика для ставок
- «Эспаньол» пропустил лишь гол в шести своих предыдущих поединках
- «Спортинг» в гостях проиграл шесть из девяти минувших поединках
- У «Эспаньола» сейчас 15-матчевая беспроигрышная домашняя серия в чемпионате
Прогноз
Коэффициенты букмекеров: Букмекеры в этом поединке предлагают следующие котировки: победа «Эспаньола» — 2.00, победа «Спортинга» — 3.97, ничья — 3.50.
ТБ 2,5 и ТМ 2,5 принимаются с коэффициентами — 2.14 и 1.69 соответственно.
- 2.14Эйбар — Овьедо: прогноз и ставкаСегодня в 22:00
- 1.81США — Бразилия: прогноз и ставкаЗавтра в 02:00
- 3.48Дандолк — Слайго Роверс: прогноз и ставкаЗавтра в 21:45
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Прогноз: Скорее всего, «попугаи» и в ответном поединке докажут свое превосходство, ведь дома они очень сильны, а «Спортинг» в гостях выступает очень неуверенно.
Рекомендуемая ставка: победа «Эспаньола» за 2.00.
Прогноз: И также не исключаем, что на этот раз каталонцы смогут отличиться несколько раз.
Ставка: ИТ «Эспаньола» больше 1,5 за 2.14.