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    «Зенит» дома победил «Динамо»

    «Зенит» — «Динамо»: счет матча 3:1, обзор голов

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    В матче 24-го тура чемпионата России «Зенит» на своем поле разобрался с московским «Динамо». Счет составил 3:1 в пользу «сине-бело-голубых».

    Малком
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    Малком

    Героем встречи стал Малком, который оформил дубль. В первом тайме бразилец забил с пенальти, а во втором — отметился с передачи Клаудиньо.

    Третий мяч у хозяев оформил Александр Мостовой, а автором голевой передачи стал Малком. Перед голом Мостового один мяч у гостей отыграл Даниил Фомин.

    Футбол. Россия. Премьер-лига
    Зенит — Динамо 3:1
    Голы: 1:0 Малком (пенальти) (45+1'), 2:0 Малком (68'), 2:1 Даниил Фомин (80'), 3:1 Андрей Мостовой (87') Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Матео Кассьерра, Клаудиньо Динамо: Антон Шунин, Элазар Даса, Милан Майсторович, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Арсен Захарян, Александр Кутицкий, Даниил Фомин, Даниэль Мишкич, Фёдор Смолов, Муми Нгамал Предупреждение: Ярослав Гладышев (77')

    У «Зенита» 58 очков и 1-е место. Он опережает «Ростов» на 12 баллов, но у «сельмашей» игра в запасе. «Динамо» — 5-е с 39 баллами.

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