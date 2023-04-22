«Зенит» — «Динамо»: счет матча 3:1, обзор голов

В матче 24-го тура чемпионата Россиина своем поле разобрался с московским. Счет составил 3:1 в пользу «сине-бело-голубых».

Героем встречи стал Малком, который оформил дубль. В первом тайме бразилец забил с пенальти, а во втором — отметился с передачи Клаудиньо.

Третий мяч у хозяев оформил Александр Мостовой, а автором голевой передачи стал Малком. Перед голом Мостового один мяч у гостей отыграл Даниил Фомин.

Футбол. Россия. Премьер-лига Зенит — Динамо 3:1 Голы: 1:0 Малком (пенальти) (45+1'), 2:0 Малком (68'), 2:1 Даниил Фомин (80'), 3:1 Андрей Мостовой (87') Зенит: Михаил Кержаков, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Роберт Ренан, Дуглас Сантос, Далер Кузяев, Вильмар Барриос, Вендел, Малком, Матео Кассьерра, Клаудиньо Динамо: Антон Шунин, Элазар Даса, Милан Майсторович, Роберто Фернандес, Дмитрий Скопинцев, Арсен Захарян, Александр Кутицкий, Даниил Фомин, Даниэль Мишкич, Фёдор Смолов, Муми Нгамал Предупреждение: Ярослав Гладышев (77')

У «Зенита» 58 очков и 1-е место. Он опережает «Ростов» на 12 баллов, но у «сельмашей» игра в запасе. «Динамо» — 5-е с 39 баллами.