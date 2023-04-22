«Альмерия» — «Атлетик»: счет 1:2, обзор голов

В матче 30-го тура Примерысо счетом 2:1 на выезде победил

«Баски» отметились голов в каждом из таймов. Сначала забил Оскар Де Маркос, а затем счет удвоил Нико Уильямс.

В концовке поединка один гол у хозяев отыграл Алекс Сентельес.

Футбол. Испания. Примера Альмерия — Атлетик 1:2 Голы: 0:1 Нико Уильямс (9'), 0:2 Оскар де Маркос Арана (56'), 1:2 (90 + 2') Альмерия: Фернандо Мартинес, Чуми, Родриго Эли, Срджян Бабич (Алехандро Посо, 74'), Алекс Сентельес, Саму Кошта, Лукас Робертоне, Арнау Пучмаль (Адриан Эмбарба, 57'), Гонсало Мелеро (Лазаро Винисиус Маркес, 64'), Лео Баптистау (Франсиско Портильо, 64'), Луис Суарес (Диего Соуза, 74') Атлетик: Горка Гурусета (Даниэль Вивиан, 88'), Нико Уильямс (Унай Венседор, 81'), Ойан Сансет (Рауль Гарсия, 81'), Иньяки Уильямс (Алехандро Беренгер, 46'), Микель Весга, Андер Эррера (Ойер Саррага, 62'), Юри Берчиче, Иньиго Мартинес, Йерай Альварес, Оскар де Маркос Арана, Унай Симон Предупреждения: Ойан Сансет (21'), Ойер Саррага (65'), Родриго Эли (68'), Алехандро Беренгер (90'), Алехандро Посо (90 + 4'), Микель Весга (90 + 4')

«Атлетик» сохранил 7-е место, набрав 46 очков. У «Альмерии» 30 очков и 17-е место.