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    Мовсисян: Клубы МЛС интересовались Дзюбой после ЧМ-2018

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    Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян рассказал о том, что клубы МЛС проявляли интерес к экс-капитану сборной России Артему Дзюбе.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Дзюба — очень хороший футболист и человек. Где он сейчас? В "Локомотиве"? Ого. Мне, кстати, звонили по Дзюбе — его агент, по‑моему. Спрашивали про варианты в MLS, но тогда международные переходы в лигу уже были закрыты.

    После чемпионата мира 2018 года из MLS спрашивали про Дзюбу. Артем был лучшим игроком сборной России. Был просто монстром на том турнире.

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    • Клубы MLS спрашивали про него, но Артем был одним из лучших нападающих в мире. После ЧМ‑2018. Поэтому он даже не слушал эти предложения — только в Европу хотел», — приводит слова Мовсисяна «Матч ТВ».

    Напомним, после перехода в «Локомотив» в начале этого года Дзюба провел в чемпионате России шесть матчей, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

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