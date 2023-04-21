Мовсисян: Клубы МЛС интересовались Дзюбой после ЧМ-2018

Бывший нападающий «Спартака» и «Краснодара» Юра Мовсисян рассказал о том, что клубы МЛС проявляли интерес к экс-капитану сборной России Артему Дзюбе.

«Дзюба — очень хороший футболист и человек. Где он сейчас? В "Локомотиве"? Ого. Мне, кстати, звонили по Дзюбе — его агент, по‑моему. Спрашивали про варианты в MLS, но тогда международные переходы в лигу уже были закрыты.

После чемпионата мира 2018 года из MLS спрашивали про Дзюбу. Артем был лучшим игроком сборной России. Был просто монстром на том турнире.

Клубы MLS спрашивали про него, но Артем был одним из лучших нападающих в мире. После ЧМ‑2018. Поэтому он даже не слушал эти предложения — только в Европу хотел», — приводит слова Мовсисяна «Матч ТВ».

Напомним, после перехода в «Локомотив» в начале этого года Дзюба провел в чемпионате России шесть матчей, в которых забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.