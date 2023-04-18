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    Аленичев уверен, что Дзюба останется в «Локомотиве»

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    Бывший главный тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что его не удивляют успехи Артема Дзюбы в «Локомотиве».

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Я сразу сказал, что Дзюба забьет мячей восемь. Даже когда мне говорили, что он в плохой форме, я был уверен, что он отличится минимум восемь раз. Учитывая его мастерство и уровень "Локомотива".

    Уверен, что он подпишет контракт с "Локо" на 1–2 года. Он там получает удовольствие», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

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    • Дзюба после перехода в «Локомотив» провел в чемпионате России шесть матчей, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

    Действующий контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца текущего сезона.

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