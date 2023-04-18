Аленичев уверен, что Дзюба останется в «Локомотиве»

Бывший главный тренер «Спартака»признался, что его не удивляют успехив «Локомотиве».

«Я сразу сказал, что Дзюба забьет мячей восемь. Даже когда мне говорили, что он в плохой форме, я был уверен, что он отличится минимум восемь раз. Учитывая его мастерство и уровень "Локомотива".

Уверен, что он подпишет контракт с "Локо" на 1–2 года. Он там получает удовольствие», — приводит слова Аленичева «Матч ТВ».

Дзюба после перехода в «Локомотив» провел в чемпионате России шесть матчей, забил шесть мячей и сделал четыре результативные передачи.

Действующий контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца текущего сезона.