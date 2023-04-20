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    Стали известны составы на матч 1/4 финала Лиги Европы «Унион» — «Байер»

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    «Унион» и «Байер» опубликовали составы на ответный матч четвертьфинала Лиги Европы.

    «Унион» — «Байер»
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    «Унион» — «Байер»

    «Юнион»: Морис, Матида, Берджесс, Кандусс, Ниувкоп, Лапуссен, Амани, Линен, Бонифас, Вертессен, Теума.

    «Байер»: Градецки, Та, Тапсоба, Инкапье, Баккер, Фримпонг, Амири, Андрих, Диаби, Виртц, Гложек.

  • Смотреть матч Юнион — Байер онлайн 20.04.2023 в 22:00. Прямая трансляция
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    • Первая игра между этими командами завершилась ничейным результатом 1:1.

    Ответный матч четвертьфинала Лиги Европы «Унион» — «Байер» пройдет 20 апреля в 22:00 мск. Прогноз наших экспертов на эту встречу можно посмотреть тут. Следить за ходом матча можно по этой ссылке.

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