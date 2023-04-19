Томори: Многие списывали нас со счетов после жеребьевки четвертьфинала

Защитник «Милана»прокомментировал ничью с «Наполи» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов. В первом поединке «россонери» выиграли со счетом 1:0.

«Если не считать концовку, когда мы пропустили гол, то "Милан" контролировал игру. Думаю, мы заслужили выход в полуфинал. Мы были опасны на контратаках.

Теперь мы можем расслабиться и посмотреть завтрашнюю игру. Нашим соперником может стать "Интер", это было бы хорошим полуфиналом, но и "Бенфика" — сильная команда.

Многие люди списывали нас со счетов после жеребьевки четвертьфинала. Конечно, сейчас мы полны уверенности в себе. Мы здорово играем в последних матчах. Надеюсь, будем продолжать в том же духе», — передает слова Томори BT Sport.

Следующим соперником «россонери» станет победитель пары «Бенфика» — «Интер».