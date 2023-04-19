Наставник «Торпедо» дисквалифицирован на 2 матча РПЛ

Главный тренер «Торпедо»получил дисквалификацию на 2 матча РПЛ. К такому решению пришли в КДК РФС после рассмотрения эпизода поединка со «Спартаком» (1:2).

«Клотет был удалён. Президент "Торпедо" присутствовал на заседании. Мы рассмотрели видеоматериалы, а также рапорт судей — они прояснили, что был оскорбительный жест и поведение. "Торпедо" отправило заявление на отмену красной карточки.

ЭСК постановил, что судья правильно удалил Клотета. Мы отказали в удовлетворении заявления. КДК принял решение дисквалифицировать Клотета на два матча с учётом автоматической дисквалификации и оштрафовать на 200 тысяч рублей. КДК рассматривал и жест, и слова в совокупности.

Клотет отрицал и говорил, что работал во многих чемпионатах и там в таком контексте слово "клоун" не произносится. И хотел подбодрить свою команду, чтобы они не держали руки в карманах. "Торпедо" может подать апелляцию по штрафу», — сообщил глава КДК Артур Григорьянц.