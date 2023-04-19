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    Наставник «Торпедо» дисквалифицирован на 2 матча РПЛ

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    Главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет получил дисквалификацию на 2 матча РПЛ. К такому решению пришли в КДК РФС после рассмотрения эпизода поединка со «Спартаком» (1:2).

    Жозеп Клотет
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    Жозеп Клотет

    «Клотет был удалён. Президент "Торпедо" присутствовал на заседании. Мы рассмотрели видеоматериалы, а также рапорт судей — они прояснили, что был оскорбительный жест и поведение. "Торпедо" отправило заявление на отмену красной карточки.

    ЭСК постановил, что судья правильно удалил Клотета. Мы отказали в удовлетворении заявления. КДК принял решение дисквалифицировать Клотета на два матча с учётом автоматической дисквалификации и оштрафовать на 200 тысяч рублей. КДК рассматривал и жест, и слова в совокупности.

    Клотет отрицал и говорил, что работал во многих чемпионатах и там в таком контексте слово "клоун" не произносится. И хотел подбодрить свою команду, чтобы они не держали руки в карманах. "Торпедо" может подать апелляцию по штрафу», — сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

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