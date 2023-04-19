Цыпченко: Игра была равной, но с большим количеством ошибок с нашей стороны

Нападающийдал свой комментарий относительно поединка против(2:2, 0:3 по пенальти) в Кубке России.

«Это был характер. Это было то, как мы играли весь этот Кубок. То, что мы перевернули игру вдесятером, заслуга всей команды. Все выложились на сто процентов, как это должно происходить. Игра была равной, но с большим количеством ошибок с нашей стороны.

Тренировали ли пенальти? Как видите, нет. Так бывает. Это пенальти. Ничего страшного, я горжусь каждым своим другом по команде.

Главный тренер поблагодарил нас за этот турнир. Выглядели достойно. Где‑то нам не повезло, как и в сезоне. К сожалению, Кубок не стал исключением», — цитирует Цыпченко «Матч ТВ».

Таким образом, «Краснодар» вышел в финал Пути регионов Кубка России, где сыграет с «Акроном».