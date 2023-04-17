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    Гаджиев о «Зенит»: Команда организованна, подготовлена и имеет мощнейший состав

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    Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев высказался о шансах «Зенита» на чемпионство в российской Премьер-лиги.

    Гаджи Гаджиев
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    Гаджи Гаджиев

    «В чемпионате "Зенит" лидирует уже около 145 туров подряд. Они четыре года подряд выигрывали титул — доведут до конца и в этот раз. Команда организованна, подготовлена и имеет сильнейший состав.

    Не знаю, что должно случиться, чтобы было иначе. Они отдаются игре. "Зенит" — волевая, организованная и дисциплинированная команда с высоким потенциалом. Их можно будет сместить, если только сами решат дурака повалять», — сказал Гаджиев Чемпионату.

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    • «Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 55-ю очками в активе. Следом располагается «Ростов» (46), а третья команда — «Спартак» (45).

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