Президент махачкалинскоговысказался о шансахна чемпионство в российской Премьер-лиги.

«В чемпионате "Зенит" лидирует уже около 145 туров подряд. Они четыре года подряд выигрывали титул — доведут до конца и в этот раз. Команда организованна, подготовлена и имеет сильнейший состав.

Не знаю, что должно случиться, чтобы было иначе. Они отдаются игре. "Зенит" — волевая, организованная и дисциплинированная команда с высоким потенциалом. Их можно будет сместить, если только сами решат дурака повалять», — сказал Гаджиев Чемпионату.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице Премьер-лиги с 55-ю очками в активе. Следом располагается «Ростов» (46), а третья команда — «Спартак» (45).