Андрей Канчельскис — о судействе в матче «Торпедо» — «Спартак»: Безобразие и катастрофа

Экс-футболистоценил уровень работы арбитров в матче 23-го тура РПЛ между(1:2).

«Судьи вообще не умеют судить! Безобразие! Где берут таких арбитров? Не понятно. Как они их учат? Такие решения принимают не адекватные. Так судить нельзя! Или мы будем адекватно судить или не адекватно.

Если такие решения принимают судьи, то кого-то надо дисквалифицировать пожизненно. Такие глупые ошибки делают. Катастрофа. Жалко. Из-за этого команды страдают. Комитет судейский вроде есть. Пускай делают выводы», — приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

«Спартак» занимает 3-е место с 45 очками на счету. «Торпедо» с 13 баллами идет на 16-м месте.