Лерой Зане об игре за «Ман Сити»: Победа в АПЛ в 2018 году запомнилась больше всего

Полузащитникрассказал о своем первом значимом титуле за период игры в

«В "Сити" я прекрасно провёл время, у меня до сих пор есть несколько друзей в команде. Тогда я жил в одном доме с Илкаем Гюндоганом, мы до сих пор очень хорошие друзья. Также я хорошо общаюсь с Джоном Стоунзом и Кайлом Уокером.

Какой момент мне запомнился больше всего во время игры за "Сити"? Наверное, победа в АПЛ в 2018 году — мой первый действительно значимый титул в профессиональном футболе.

Мы установили рекорд Премьер-лиги, набрав 100 очков, мы были очень сильны и жаждали успеха», — приводит слова Зане Sport1.

Футболист перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» летом 2020 года. В последнем полноценном сезоне за английскую команду Зане сыграл 31 матч в АПЛ, забил 10 голов и сделал 10 голевых передач.