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    Лерой Зане об игре за «Ман Сити»: Победа в АПЛ в 2018 году запомнилась больше всего

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    Полузащитник «Баварии» Лерой Зане рассказал о своем первом значимом титуле за период игры в «Манчестер Сити».

    Лерой Зане
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    Лерой Зане

    «В "Сити" я прекрасно провёл время, у меня до сих пор есть несколько друзей в команде. Тогда я жил в одном доме с Илкаем Гюндоганом, мы до сих пор очень хорошие друзья. Также я хорошо общаюсь с Джоном Стоунзом и Кайлом Уокером.

    Какой момент мне запомнился больше всего во время игры за "Сити"? Наверное, победа в АПЛ в 2018 году — мой первый действительно значимый титул в профессиональном футболе.

    Мы установили рекорд Премьер-лиги, набрав 100 очков, мы были очень сильны и жаждали успеха», — приводит слова Зане Sport1.

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    • Футболист перешел в «Баварию» из «Манчестер Сити» летом 2020 года. В последнем полноценном сезоне за английскую команду Зане сыграл 31 матч в АПЛ, забил 10 голов и сделал 10 голевых передач.

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