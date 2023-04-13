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    «Гент» и «Вест Хэм» не выявили сильнейшего в первом матче 1/4 финала Лиги конференций

    «Гент» — «Вест Хэм»: счет матча 1:1, обзор голов

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    В первом четвертьфинальном матче Лиги конференций «Гент» и «Вест Хэм» сыграли вничью 1:1.

    «Гент» и «Вест Хэм» не выявили сильнейшего
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    «Гент» и «Вест Хэм» не выявили сильнейшего

    На гол Данни Ингса хозяева ответили точным ударом Уго Кейперса.

    Футбол. Лига конференций. 1/4 финала
    Гент — Вест Хэм 1:1
    Голы: 0:1 Дэнни Ингс (45 + 3'), 1:1 Уго Кейперс (57') Гент: Дави Руф, Камиль Пёнтковски, Джозеф Окуму, Джордан Торунарига (Нуриу, 65'), Алессио Кастро-Монтес, Свен Кумс, Julien De Sart, Хён Сок Хон (Вадис Оджиджа-Офоэ, 64'), Малик Мартен Фофана (Матисс Самуаз, 65'), Уго Кейперс, Gift Orban (Тарик Тиссудали, 83') Вест Хэм: Дэнни Ингс (Майкл Антонио, 60'), Джаррод Боуэн, Эмерсон (Аарон Крессвел, 88'), Мануэль Лансини (Саид Бенрахма, 61'), Деклан Райс, Флинн Даунс (Лукас Пакета, 74'), Владимир Цоуфаль, Наиф Агер, Анджело Огбонна, Бенджамин Джонсон, Альфонс Ареола Предупреждения: Флинн Даунс (23'), Анджело Огбонна (34'), Julien De Sart (47'), Камиль Пёнтковски (73'), Владимир Цоуфаль (87')

    Ответный поединок между этими команда состоится в следующий четверг, 20 апреля.

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