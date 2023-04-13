«Гент» — «Вест Хэм»: счет матча 1:1, обзор голов

«Гент» и «Вест Хэм» не выявили сильнейшего Фото: globallookpress.com
На гол Данни Ингса хозяева ответили точным ударом Уго Кейперса.
Футбол. Лига конференций. 1/4 финала
Гент — Вест Хэм 1:1
Голы: 0:1 Дэнни Ингс (45 + 3'), 1:1 Уго Кейперс (57') Гент: Дави Руф, Камиль Пёнтковски, Джозеф Окуму, Джордан Торунарига (Нуриу, 65'), Алессио Кастро-Монтес, Свен Кумс, Julien De Sart, Хён Сок Хон (Вадис Оджиджа-Офоэ, 64'), Малик Мартен Фофана (Матисс Самуаз, 65'), Уго Кейперс, Gift Orban (Тарик Тиссудали, 83') Вест Хэм: Дэнни Ингс (Майкл Антонио, 60'), Джаррод Боуэн, Эмерсон (Аарон Крессвел, 88'), Мануэль Лансини (Саид Бенрахма, 61'), Деклан Райс, Флинн Даунс (Лукас Пакета, 74'), Владимир Цоуфаль, Наиф Агер, Анджело Огбонна, Бенджамин Джонсон, Альфонс Ареола Предупреждения: Флинн Даунс (23'), Анджело Огбонна (34'), Julien De Sart (47'), Камиль Пёнтковски (73'), Владимир Цоуфаль (87')
Ответный поединок между этими команда состоится в следующий четверг, 20 апреля.