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    Тобол — Астана: смотреть онлайн в прямом эфире

    09.04.2023 в 16:00 начнется матч в чемпионате Казахстана по футболу Тобол — Астана

    Футбол Астана
    Тобол и Астана начнут матч в 16:00 в чемпионате Казахстана по футболу, 09.04.2023.

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    Последний матч между собой: Астана — Тобол 1:2 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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