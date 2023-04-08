ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Онлайн

    Онлайн-трансляция матча 30-го тура АПЛ между «Саутгемптоном» и «Манчестер Сити»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ АПЛ Футбол Англии Саутгемптон Манчестер Сити
    Вся лентаСамое главное
    Сергей Павлович5 причин, почему Сергей Павлович победит Джона Джонса Харри Кейн«Тоттенхэм» — «Брайтон». Онлайн «Манчестер Юнайтед»«Манчестер Юнайтед» — «Эвертон». Онлайн
    Все новости спорта
    «Манчестер Сити»
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    «Манчестер Сити»
    Сегодня в 19:30 по московскому времени последняя команда АПЛ «Саутгемптон» примет действующего чемпиона страны — «Манчестер Сити». За ходом матча 30-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

    До матча

    «Саутгемптон»

    «Святые» замыкают турнирную таблицу АПЛ, расположившись на 20-м месте. На счету «Саутгемптона» 23 очка в 29-ти матчах: 6 побед, 5 ничьих и 18 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 23:47.

    «Саутгемптон» не может выиграть в чемпионате Англии на протяжении 4-х матчей подряд. За этот период подопечные Рубена Сельеса по два раза сыграли вничью и потерпели столько же поражений с общей разницей мячей 3:6.

    В крайнем туре АПЛ «святые» играли на выезде против «Вест Хэма» и потерпели поражение с минимальным счетом (0:1).

    40$ИгратьФрибет новым игрокамlas atlantis 500$ИгратьБонусы к первым ставкамbet365

    «Манчестер Сити»

    «Горожане» идут вторыми в АПЛ и отстают от лидирующего «Арсенала» на 8 очков, но при этом имеют один матч в запасе. После 28-ми туров на счету «Манчестер Сити» 64 очка: 20 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 71:26.

    «Манчестер Сити» не проигрывает в чемпионате на протяжении 4-х матчей подряд, пропустив за этот период лишь 2 мяча. Общая беспроигрышная серия коллектива Хосепа Гвардиолы, учитывая матчи Кубка Англии и плей-офф Лиги Чемпионов, насчитывает уже 11 матчей. Последний раз «горожане» проигрывали 5 февраля, уступив на выезде «Тоттенхэму» (0:1) в рамках 22-го тура АПЛ.

    В крайнем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» принимал дома «Ливерпуль». Пропустив первыми, «горожане» четырежды отправили мяч в ворота голкипера «красных» Алиссона и добились уверенной победы со счетом 4:1.

    Личные встречи

    В первом круге АПЛ «Манчестер Сити» разгромил своего соперника со счетом 4:0. Всего за 10 последних матчей на счету «горожан» 6 побед, «Саутгемптон» выиграл 2 встречи и еще дважды команды разошлись миром.

    Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.85.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.79
  • Экспресс дня 8 апреля
  • Сегодня в 22:00
    •  3.90
  • Прогноз на матч Спартак — Динамо
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.00
  • Прогноз на матч ЦСКА — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Эвертон
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.23
  • Прогноз на матч Фрайбург — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.85
  • Прогноз на матч Саутгемптон — Манчестер Сити
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вулверхэмптон — Челси
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Вильярреал
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.90
  • Прогноз на матч Лацио — Ювентус
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •
  • 1
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры