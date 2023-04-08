Сегодня в 19:30 по московскому времени последняя команда АПЛ «Саутгемптон» примет действующего чемпиона страны — «Манчестер Сити». За ходом матча 30-го тура чемпионата Англии приглашаем вас следить вместе с нашим онлайном. Присоединяйтесь!

До матча

«Саутгемптон»

«Святые» замыкают турнирную таблицу АПЛ, расположившись на 20-м месте. На счету «Саутгемптона» 23 очка в 29-ти матчах: 6 побед, 5 ничьих и 18 поражений. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 23:47.

«Саутгемптон» не может выиграть в чемпионате Англии на протяжении 4-х матчей подряд. За этот период подопечные Рубена Сельеса по два раза сыграли вничью и потерпели столько же поражений с общей разницей мячей 3:6.

В крайнем туре АПЛ «святые» играли на выезде против «Вест Хэма» и потерпели поражение с минимальным счетом (0:1).

«Манчестер Сити»

«Горожане» идут вторыми в АПЛ и отстают от лидирующего «Арсенала» на 8 очков, но при этом имеют один матч в запасе. После 28-ми туров на счету «Манчестер Сити» 64 очка: 20 побед, 4 ничьи и 4 поражения. Разница забитых и пропущенных мячей команды составляет 71:26.

«Манчестер Сити» не проигрывает в чемпионате на протяжении 4-х матчей подряд, пропустив за этот период лишь 2 мяча. Общая беспроигрышная серия коллектива Хосепа Гвардиолы, учитывая матчи Кубка Англии и плей-офф Лиги Чемпионов, насчитывает уже 11 матчей. Последний раз «горожане» проигрывали 5 февраля, уступив на выезде «Тоттенхэму» (0:1) в рамках 22-го тура АПЛ.

В крайнем туре чемпионата Англии «Манчестер Сити» принимал дома «Ливерпуль». Пропустив первыми, «горожане» четырежды отправили мяч в ворота голкипера «красных» Алиссона и добились уверенной победы со счетом 4:1.

Личные встречи

В первом круге АПЛ «Манчестер Сити» разгромил своего соперника со счетом 4:0. Всего за 10 последних матчей на счету «горожан» 6 побед, «Саутгемптон» выиграл 2 встречи и еще дважды команды разошлись миром.

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Саутгемптон» — «Манчестер Сити» с коэффициентом 2.85.