«Саутгемптон»
Эта команда в нынешнем сезоне отчаянно борется за сохранение прописки в АПЛ. «Святые» замыкают турнирную таблицу.
Более того, отставание от спасительной 17 позиции составляет 4 очка. Да и выиграла команда лишь 6 поединков из 29.
Коэффициенты матча Саутгемптон — Манчестер Сити
В минувшем туре «Саутгемптон» потерпел очередное поражение. На выезде команда уступила «Вест Хэму» (1:0).
«Святые» уже месяц не могут победить. Да и уровень игры команда демонстрирует не самый высокий, что и подтверждают неутешительные результаты.
Зато еще в январе «Саутгемптон» переиграл «Манчестер Сити» (2:0) в матче Кубка лиги. Правда, тогда соперник выступал не в самом сильном кадровом сочетании.
«Манчестер Сити»
Эта команда находится на 2 месте, отставая от «Арсенала» на 8 очков. Правда, «Манчестер Сити» еще имеет матч в запасе.
Команда Хосепа Гвардиолы привычно сильна в плане реализации. В 28 матчах забит 71 мяч, что на 1 точный удар больше, чем у лидирующих «канониров».
Вот и минувший тур принес команде успех. «Манчестер Сити» в родных стенах учинил показательную порку «Ливерпулю» (4:1).
Зато эффективен Эрлинг Холанн. Норвежский суперфорвард наколотил уже 28 мячей в ворота соперников.
И, безусловно, терять очки в матче с аутсайдером никак не входит в планы гостей. «Манчестер Сити» будет активно атаковать. А вы сомневаетесь?!
Прогноз и ставка
В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.22.
На викторию «Саутгемптона» дают — 13.00, ничья оценена — в 6.25.
«Манчестер Сити» явно будет активно атаковать с первых минут встречи, и
Наш прогноз — Фора «Манчестер Сити» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.85. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.