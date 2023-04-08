«Саутгемптон» сыграет на своем поле с «Манчестер Сити» в рамках 30-го тура чемпионата Англии. Матч пройдет 8 апреля, начало — в 19:30 мск. «Саутгемптон» — «Манчестер Сити»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Саутгемптон»

Эта команда в нынешнем сезоне отчаянно борется за сохранение прописки в АПЛ. «Святые» замыкают турнирную таблицу.

Более того, отставание от спасительной 17 позиции составляет 4 очка. Да и выиграла команда лишь 6 поединков из 29.

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В минувшем туре «Саутгемптон» потерпел очередное поражение. На выезде команда уступила «Вест Хэму» (1:0).

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«Святые» уже месяц не могут победить. Да и уровень игры команда демонстрирует не самый высокий, что и подтверждают неутешительные результаты.

Зато еще в январе «Саутгемптон» переиграл «Манчестер Сити» (2:0) в матче Кубка лиги. Правда, тогда соперник выступал не в самом сильном кадровом сочетании.

«Манчестер Сити»

Эта команда находится на 2 месте, отставая от «Арсенала» на 8 очков. Правда, «Манчестер Сити» еще имеет матч в запасе.

Команда Хосепа Гвардиолы привычно сильна в плане реализации. В 28 матчах забит 71 мяч, что на 1 точный удар больше, чем у лидирующих «канониров».

Вот и минувший тур принес команде успех. «Манчестер Сити» в родных стенах учинил показательную порку «Ливерпулю» (4:1).

Зато эффективен Эрлинг Холанн. Норвежский суперфорвард наколотил уже 28 мячей в ворота соперников.

И, безусловно, терять очки в матче с аутсайдером никак не входит в планы гостей. «Манчестер Сити» будет активно атаковать. А вы сомневаетесь?!

Прогноз и ставка

В этом поединке букмекеры отдают предпочтение номинальным гостям. На победу «Манчестер Сити» предлагают — 1.22.

На викторию «Саутгемптона» дают — 13.00, ничья оценена — в 6.25.

«Манчестер Сити» явно будет активно атаковать с первых минут встречи, и наверняка учинит разгром аутсайдеру .

Наш прогноз — Фора «Манчестер Сити» -2.5. Ставку на это можно сделать с коэффициентом 2.85. Еще вариант для ставки — Обе забьют за 2.05.