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    «Порту» обыграл «Бенфику» в португальской Примейре

    «Бенфика» — «Порту»: счет матча 1:2, обзор голов

    Футбол Португалия Бенфика Порту
    «Порту» в гостях обыграл «Бенфику» (2:1) в матче 27-го тура португальской Примейры.

    «Порту» — «Бенфика»
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    «Порту» — «Бенфика»

    Первый гол забила «Бенфика». На 10-й минуте встречи голкипер «Порту» Диогу Кошта неудачно отразил мяч и отправил его в свои ворота. — 1:0.

    Игроки «Порту» сумели сравнять счет уже на 45-й минуте. Полузащитник «Порту» Матеус Урибе нанес точный голевой в нижний угол ворот — 1:1.

    На 54-й минуте гости и вовсе вышли вперед. Нападающий «Порту» Мехди Тареми получил мяч у линии штрафной. Футболист нанес сильный удар в нижний угол ворот.

    Футбол. Португалия. Примера
    Бенфика — Порту 1:2
    Голы: 1:1 Матеус Урибе (45'), 1:2 Мехди Тареми (54') Бенфика: Одиссеас Влаходимос, Александр Хартманн Бах (Жилберто Жуниор, 26'), Антониу Силва, Николас Отаменди, Алехандро Гримальдо, Флорентину Луиш (Давид Нерес, 57'), Франциско Мачадо, Жоау Мариу (Заиду Сануси, 72'), Рафаэл Силва (Петар Муса, 87'), Фредрик Аурснес, Гонсалу Рамуш Порту: Pepe Aquino Cossa, Мехди Тареми (Фабиу Кардосо, 88'), Вендерсон Галено, Матеус Урибе, Марко Груич (Стефен Эустакиу, 56'), Отавио, Венделл (Тони Мартинес, 71'), Иван Маркано, Пепе, Вилсон Манафа (Жоау Мариу, 56'), Диогу Кошта Предупреждения: Флорентину Луиш (14'), Матеус Урибе (23'), Отавио (45 + 5'), Жилберто Жуниор (49'), Марко Груич (49'), Вилсон Манафа (53'), Антониу Силва (83'), Мехди Тареми (88')

    После этого матча «Порту» занимает 2-е место в турнирной таблице Примейры (64 очка). «Бенфика» располагается на 1-й строчке (71).

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