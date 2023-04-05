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    Нападающий «Акрона» о победе над «Динамо»: Да, мы уверенные. Будем покорять Москву!

    Футбол Акрон Динамо Фонбет Кубок России Футбол России
    Нападающий тольяттинского «Акрона» Никита Салтыков высказался о победе над московским «Динамо» (0:0, 4:1 по пен.) в матче Кубка России.

    Никита Салтыков
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    Никита Салтыков

    «Эмоции просто непередаваемые! У меня нет слов. "Динамо" — самый сильный соперник, против которого я играл в официальной игре. Такой матч для меня как звездный час. Надеюсь, таких игр будет очень много в моей карьере.

    Теперь нам все равно с кем играть. Мы встречались с "Торпедо", с "Локомотивом" и "Динамо". Да, мы уверенные. Будем покорять Москву, ха-ха.

    Не хотелось бы рассказывать все секреты победных игр, чтобы другие команды об этом не знали.

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    • Благодарен всем болельщикам, кто приехал на матч. Всех было очень слышно! Всем большое спасибо!

    Премиальные? Лучше спросите у ребят постарше, ха-ха. Я молодой, не знаю, можно ли мне говорить», — приводит слова Салтыкова Sport24.

    Напомним, «Динамо» завершило выступление в Кубке России после поражения от «Акрона».

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