Нападающий «Акрона» о победе над «Динамо»: Да, мы уверенные. Будем покорять Москву!

Нападающий тольяттинского «Акрона»высказался о победе над московским(0:0, 4:1 по пен.) в матче Кубка России.

«Эмоции просто непередаваемые! У меня нет слов. "Динамо" — самый сильный соперник, против которого я играл в официальной игре. Такой матч для меня как звездный час. Надеюсь, таких игр будет очень много в моей карьере.

Теперь нам все равно с кем играть. Мы встречались с "Торпедо", с "Локомотивом" и "Динамо". Да, мы уверенные. Будем покорять Москву, ха-ха.

Не хотелось бы рассказывать все секреты победных игр, чтобы другие команды об этом не знали.

Благодарен всем болельщикам, кто приехал на матч. Всех было очень слышно! Всем большое спасибо!

Премиальные? Лучше спросите у ребят постарше, ха-ха. Я молодой, не знаю, можно ли мне говорить», — приводит слова Салтыкова Sport24.

Напомним, «Динамо» завершило выступление в Кубке России после поражения от «Акрона».