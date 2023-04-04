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    • «Бавария» уступила «Фрайбургу» и вылетела из Кубка Германии
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    «Бавария» уступила «Фрайбургу» и вылетела из Кубка Германии

    «Бавария» — «Фрайбург»: счет матча 1:2, обзор голов

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    В четвертьфинальном матче Кубка Германии «Фрайбург» на выезде сенсационно переиграл «Баварию» со счетом 2:1.

    «Бавария» — «Фрайбург»
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    «Бавария» — «Фрайбург»

    На голу Дайо Упамекано гости смогли ответить точными ударами Николаса Хефлера и Лукаса Холера, который смог отличиться на пятой компенсированной минуте с пенальти.

    Футбол. Германия. Кубок
    Бавария — Фрайбург 1:2
    Голы: 1:2 Николас Хефлер (27'), 1:2 Лукас Хёлер (пенальти) (90 + 5') Бавария: Ян Зоммер, Бенжамен Павар, Деотшанкюль Юпамекано, Маттейс де Лигт, Жоау Канселу, Йозуа Киммих, Леон Горецка (Садио Мане, 79'), Кингсли Коман (Серж Гнабри, 64'), Томас Мюллер, Лерой Зане, Эрик Максим Шупо-Мотинг (Джамал Мусиала, 64') Фрайбург: Михаэль Грегорич, Лукас Хёлер, Винченцо Грифо (Роланд Шаллаи, 68'), Николас Хефлер, Максимилиан Эггештайн, Рицу Доан, Кристиан Гюнтер, Мануэль Гульде, Маттиас Гинтер, Кильянн Сильдийя, Марк Флеккен Предупреждения: Михаэль Грегорич (36'), Кильянн Сильдийя (62'), Деотшанкюль Юпамекано (83'), Садио Мане (90 + 2'), Джамал Мусиала (90 + 3'), Бенжамен Павар (90 + 4')

    Таким образом, «Фрайбург» пробился в полуфинал Кубка Германии, а «Бавария» прекратила участие в турнире.

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