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    Бавария — Фрайбург: смотреть онлайн в прямом эфире

    04.04.2023 в 21:45 начнется матч в кубке Германии по футболу Бавария — Фрайбург

    Футбол Кубок Германии Футбол Германии Бавария Фрайбург
    Бавария и Фрайбург начнут матч в 21:45 в кубке Германии по футболу, 04.04.2023.

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    Последний матч между собой: Бавария — Фрайбург 5:0 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Бавария» — «Фрайбург». Коэффициент ставки — 2.20.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:1.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:1 (победит «Бавария»).

    На LiveCup.Run смотрите прямую онлайн-трансляцию матча Бавария — Фрайбург.

    Там же вы найдете подробный прематч со всей статистикой игр команд, котировки букмекеров, статистику по ходу игры и чат с болельщиками.

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