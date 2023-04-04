«Бавария» сыграет на своем поле с «Фрайбургом» в рамках матча 1/4 финала Кубка Германии. Матч пройдет во вторник, 4 апреля, начало — в 21:45 мск. «Бавария» — «Фрайбург»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Бавария»

Мюнхенский коллектив уверенно пробился в четвертьфинал Кубка Германии. «Бавария» сначала разгромила «Викторию Кельн» (5:0), затем разобралась с «Аугсбургом» (5:2), а после этого разбила «Майнц» (4:0). Все игры команда из Мюнхена проводила на выезде.

В чемпионате страны дела у баварцев также идут отлично. Они лидируют в турнирной таблице, имея в своем активе 55 очков. «Красные» на два пункта опережают вторую дортмундскую «Боруссию». Именно «Звезды юга» являются фаворитами в обоих турнирах.

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Помимо этого, подопечные Томаса Тухеля, который недавно возглавил команду вместо Юлиана Нагельсмана, продолжают борьбу в Лиге чемпионов. Они прошли «ПСЖ» в 1/8 финала, а в четвертьфинале сыграют против английского «Манчестер Сити».

Все прогнозы на Бундеслигу

В последней игре «Бавария» переиграла «Боруссию» из Дортмунда (4:2), а до этого было поражение от «Байера» (1:2). Перед этим мюнхенцы уверенно справились с «Аугсбургом» (5:3).

«Фрайбург»

Команда из Фрайбурга-им-Брайсгау в текущем сезоне немецкой Бундеслиги борется за попадание в зону Лиги чемпионов. В настоящий момент «бразильцы из Брайсгау» занимают четвертое место в турнирной таблице. В активе команды 47 очков.

«Черно-белые» лишь на восемь пунктов отстают от лидирующей «Баварии», но на два балла опережают пятый «Лейпциг». Думается, что именно место в топ-4 будет отличным результатом для команды.

Что касается Кубка Германии, то «Фрайбург» ранее прошел «Кайзерслаутерн» (2:1), «Санкт-Паули» (2:1) и «Зандхаузен» (2:0). Также подопечные Кристиана Штрайха вылетели из Лиги Европы, на стадии 1/8 финала уступив «Ювентусу».

Последние две игры «Фрайбург» завершил вничью. Он поделил очки с «Гертой» (1:1) и «Майнцем» (1:1). До этого была победа над «Хоффенхаймом» (2:1), а также два поражения от «Ювентуса» (0:1, 0:2).

Прогноз и ставки

Букмекеры считают явным фаворитом «Баварию», коэффициент на победу которой равен 1,26.

Успех «Фрайбурга» оценивается в 11,50, ничья — в 6,50.

Ожидаем результативный поединок, поэтому поставим на то, что команды забью четыре мяча на двоих.

Также поставим на то, что «Бавария» в этой игре добудет победу минимум в два мяча.