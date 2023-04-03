«Сассуоло» — «Торино»: счет матча 1:1, обзор голов

«Сассуоло» — «Торино» Фото: globallookpress.com
На гол Андреа Пинамонти гости ответили точным ударом Антонио Санабрии.
Футбол. Италия. Серия А
Сассуоло — Торино :
Гол: 1:1 Антонио Санабрия (66') Сассуоло: Андреа Консильи, Йереми Тольян, Руан, Джанмарко Феррари, Рожерио, Давиде Фраттези (Кристиан Торстведт, 89'), Максим Лопес, Матеус Энрике (Абдау Харрауи, 74'), Доменико Берарди (Недим Байрами, 77'), Андреа Пинамонти (Грегоре Дефрель, 74'), Арман Лорьенте Торино: Антонио Санабрия (Пьетро Пеллегри, 87'), Никола Влашич, Неманья Радоньич (Алексей Миранчук, 81'), Рикардо Родригес (Мергим Войвода, 86'), Кароль Линетти, Самуэле Риччи, Уилфрид Стефан Синго (Валентин Лацаро, 55'), Алессандро Буонджорно, Перр Схюрс, Эндрю Гравильон (Коффи Джиджи, 86'), Ваня Милинкович-Савич Предупреждения: Ivan Juric (73'), Давиде Фраттези (75'), Кароль Линетти (90 + 5')
После этой игры команды занимают следующие позиции: «Торино» (38 очков) — десятый, «Сассуоло» (37 пунктов) — двенадцатый.