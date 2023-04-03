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    «Эмполи» минимально переиграл «Лечче»

    «Эмполи» — «Лечче»: счет матча 1:0, обзор гола

    Футбол Календарь Серии А Прогнозы на Серию А Серия A Футбол Италии Эмполи Лечче
    В матче 28-го тура итальянской Серии А «Эмполи» в родных стенах переиграл «Лечче» со счетом 1:0.

    «Эмполи» — «Лечче»
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    «Эмполи» — «Лечче»

    Судьба противостояния решилась на 62-й минуте, когда точный удар Франческо Капуто с пенальти принес победу хозяевам поля.

    Футбол. Италия. Серия А
    Эмполи — Лечче 1:0
    Гол: 1:0 Франческо Капуто (пенальти) (62') Эмполи: Самуэле Перизан, Тайронн Эбюэхи, Ардиан Исмайли, Себастьяно Луперто, Фабьяно Паризи, Жан-Даниэль Акпа (Якопо Фаццини, 39'), Рэзван Марин, Филиппо Бандинелли (Альберто Грасси, 81'), Томмазо Бальданци (Николо Камбьяги, 72'), Франческо Капуто (Мартин Сатриано, 81'), Роберто Пикколи (Николас Хаас, 72') Лечче: Ламек Банда (Федерико Ди Франческо, 46'), Лоренцо Коломбо (Ассан Сесай, 79'), Габриэл Стрефезза (Реми Уден, 73'), Хоан Гонсалес, Мортен Юльманн, Алексис Блен (Торир Йоханн Хельгасон, 73'), Джузеппе Пеццелла (Антонино Галло, 85'), Алессандро Туйя, Федерико Баскиротто, Валентен Жендрей, Владимиро Фальконе Предупреждения: Алексис Блен (22'), Алессандро Туйя (68'), Якопо Фаццини (71'), Рэзван Марин (90 + 7')

    Календарь и таблица Серии А

    После этой игры «Эмполи» набрал 31 очко и поднялся на четырнадцатое место в турнирной таблице. У «Лечче» 27 пунктов и шестнадцатая строчка.

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