Клопп: «Ливерпуль» активно проведет лето на трансферном рынке

Главный тренер «Ливерпуля»рассказал о трансферных планах клуба.

«Я не буду отвечать на вопрос о подписании одного футболиста за 100 миллионов фунтов стерлингов, потому что мы никогда не говорим о таких вещах.

Мы проведем это лето активно. Это то, что я могу сказать уверенно.

А на кого и сколько мы будем тратить — я отвечать не буду», — приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не сможет приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

В субботу, 1 апреля, «Ливеруль» сыграет на выезде с «Манчестер Сити». Начало матча — в 14:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.