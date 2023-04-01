Клопп: «Ливерпуль» активно проведет лето на трансферном рынке

«Я не буду отвечать на вопрос о подписании одного футболиста за 100 миллионов фунтов стерлингов, потому что мы никогда не говорим о таких вещах.
Мы проведем это лето активно. Это то, что я могу сказать уверенно.
А на кого и сколько мы будем тратить — я отвечать не буду», — приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.
Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не сможет приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.
В субботу, 1 апреля, «Ливеруль» сыграет на выезде с «Манчестер Сити». Начало матча — в 14:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.