ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Меган РапиноНазло рекордам. Десять величайших футболисток всех времен
    Все новости спорта

    Клопп: «Ливерпуль» активно проведет лето на трансферном рынке

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Ливерпуль АПЛ Футбол Англии Трансферы
    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о трансферных планах клуба.

    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей

    «Я не буду отвечать на вопрос о подписании одного футболиста за 100 миллионов фунтов стерлингов, потому что мы никогда не говорим о таких вещах.

    Мы проведем это лето активно. Это то, что я могу сказать уверенно.

    А на кого и сколько мы будем тратить — я отвечать не буду», — приводит слова немецкого специалиста Sky Sports.

  • Если не Беллингем, то кто? Маунт, Барелла и еще 11 полузащитников для «Ливерпуля»
  • Усиление средней линии станет главной задачей «Ливерпуля» на летнем трансферном рынке
  • 21/03/2023

    • Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» не сможет приобрести полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

    В субботу, 1 апреля, «Ливеруль» сыграет на выезде с «Манчестер Сити». Начало матча — в 14:30 мск. LiveSport.Ru подготовил специальный прогноз на эту игру.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Ливерпуль» победную серию «Манчестер Сити»?
  • «Манчестер Сити» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки
  • 2.13
    •
  • «Динамо» дожмет южан
  • «Динамо» — «Сочи». Прогноз и ставки
  • 2.14
    •
  • «Спартак» обыграет удобного соперника?
  • «Спартак» — «Ахмат». Прогноз и ставки
  • 1.90
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    5.91
  • Экспресс дня 1 апреля
  • Сегодня в 19:30
    •  2.13
  • Прогноз на матч Манчестер Сити — Ливерпуль
  • Футбол
  • Сегодня в 14:30
    •  2.14
  • Прогноз на матч Динамо — Сочи
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Спартак — Ахмат
  • Футбол
  • Сегодня в 16:30
    •  2.09
  • Прогноз на матч Рыбакина — Квитова
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  1.46
  • Прогноз на матч Франклин — Джошуа
  • Бокс
  • Завтра в 02:00
    •  2.43
  • Прогноз на матч Ак Барс — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.33
  • Прогноз на матч Бавария — Боруссия Д
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.32
  • Прогноз на матч Арсенал — Лидс
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры