ФутболХоккейТеннисБокс/ММАПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Зинэтула БилялетдиновСедьмые матчи 1/4, легендарное достижение Зинэтулы Билялетдинова и упорный полуфинальный раунд
  • 11:04
    • Головин пропустит матчи сборной России с Ираном и Ираком
  • 08:00
    • Медведев проиграл Алькарасу в финале турнира в Индиан-Уэллсе
  • 13:45
    • Барриос может пропустить ближайшие матчи «Зенита»
  • 12:51
    • «Астон Вилла» хочет подписать Лукаку
  • 12:38
    • Источник: Беллингем не перейдет в «Ливерпуль»
    Все новости спорта

    Источник: Беллингем не перейдет в «Ливерпуль»

    Футбол Календарь АПЛ Прогнозы на АПЛ Ливерпуль Манчестер Сити АПЛ Футбол Англии Боруссия Д Бундеслига Футбол Германии Реал Мадрид Примера (Ла Лига) Футбол Испании Трансферы
    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем не перейдет в «Ливерпуль» этим летом, сообщает The Athletic.

    Джуд Беллингем
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джуд Беллингем

    По данным источника, «Ливерпуль» вряд ли сможет удовлетворить финансовые запросы «Боруссии».

    Дортмундский клуб намерен получить за 19-летнего футболиста больше 100 миллионов евро.

    В этой ситуации главными претендентами на Беллингема стали мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».

  • Готовьте ваши денежки! Кто больше всех нуждается в подписании Беллингема?
  • В Европе набирает обороты очередная трансферная сага
  • 27/11/2022

    • Финансовые возможности «Ливерпуля» на летнем трансферном рынке будут сильно ограничены из-за неудач в в текущем сезоне. Команда Юргена Клоппа по-прежнему находится за пределами топ-4 в АПЛ и уже вылетела из Лиги чемпионов.

    В текущем сезоне Беллингем провел в чемпионате Германии 24 матча, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • На «Фетисов-Арене» «Ак Барс» доведет ситуацию «Адмирала» до критической
  • «Адмирал» — «Ак Барс». Прогноз и ставки
  • 2.16
    •
  • СКА доведет преимущество до максимально выгодного
  • «Торпедо» — СКА. Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Стоит ждать голевого бартера
  • «Мирандес» — «Эйбар». Прогноз и ставки
  • 2.08
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьФрибет $40 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки ИгратьБонус $100 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.64
  • Экспресс дня 20 марта
  • Сегодня в 23:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Торпедо — СКА
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.08
  • Прогноз на матч Мирандес — Эйбар
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Питтсбург — Оттава
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.16
  • Прогноз на матч Локомотив — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  3.00
  • Экспресс дня 21 марта
  • Завтра в 23:00
    •  1.70
  • Прогноз на матч Рома (жен) — Барселона (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Бавария (жен) — Арсенал (жен)
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Фрибет 17 000 ₽В мобильном приложении Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс/ММА Баскетбол Прочие Игры