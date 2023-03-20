Источник: Беллингем не перейдет в «Ливерпуль»

Джуд Беллингем Фото: globallookpress.com
По данным источника, «Ливерпуль» вряд ли сможет удовлетворить финансовые запросы «Боруссии».
Дортмундский клуб намерен получить за 19-летнего футболиста больше 100 миллионов евро.
В этой ситуации главными претендентами на Беллингема стали мадридский «Реал» и «Манчестер Сити».
Финансовые возможности «Ливерпуля» на летнем трансферном рынке будут сильно ограничены из-за неудач в в текущем сезоне. Команда Юргена Клоппа по-прежнему находится за пределами топ-4 в АПЛ и уже вылетела из Лиги чемпионов.
В текущем сезоне Беллингем провел в чемпионате Германии 24 матча, в которых забил четыре мяча и сделал четыре результативные передачи.