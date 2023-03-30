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    Юран высказал мнение о возможном товарищеском матче Россия — Китай

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    Российский тренер Сергей Юран прокомментировал новость о возможном проведении товарищеского матча Россия — Китай.

    Сергей Юран
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    Сергей Юран

    «Уже много раз говорил, что хорошо, когда получается проводить матчи. Ирак, Таджикистан, Китай — какая здесь разница? Китай — хороший соперник. Главное, что сборная участвует в международных контрольных играх.

    Это хорошо для футболистов. Приезжать в национальную команду чисто на сбор — понятно, что настроение не очень. А когда вызывают на международную игру, это уже совсем по-другому.

    Нужно поблагодарить тех, кто договаривается: министра спорта Матыцина и господина Дюкова, которые стараются делать для спорта и футбола эти игры. Жизнь продолжается», — сказал Юран Чемпионату.

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    • Напомним, что в марте 2023 года сборная России сыграла два товарищеских матча. 23 марта национальная команда сыграла вничью с Ираном (1:1), а 26 числа россияне обыграл Ирак (2:0).

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