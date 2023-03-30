Испанский тренер «Торпедо»: Российский футбол чем-то похож на итальянский

Главный тренер московского «Торпедо»сравнил российскую Премьер-лигу с чемпионатом Италии.

Клотет ранее работал в итальянской Серии Б с «Брешией» и СПАЛ.

«Он (российский футбол — прим.) такой же интенсивный, организованный и дисциплинированный.

Также ваш футбол конкурентноспособен, и, возможно, тактически такой же современный, как и итальянский.

Надеюсь, что я скоро привыкну к российскому футболу», — приводит слова испанца Sport24.

Ранее Клотет рассказал, почему согласился возглавить «Торпедо».

Напомним, Клотет будет уже четвертым тренером «Торпедо» в этом сезоне. Ранее команду возглавляли Александр Бородюк, Николай Савичев и Андрей Талалаев.

«Торпедо» занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ после 20 туров.