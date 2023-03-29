Президент «Торпедо» Савин оценил шансы команды остаться в РПЛ на следующий сезон

Президентзаявил, что сохранение места в РПЛ для московской команды будет чудом.

«Цель для тренера — сохранить команду в РПЛ? Мы — реалисты. Видели место и количество очков, когда приглашали Жозепа присоединиться к команде.

Все понимают, что сохранить место в РПЛ — чудо. Пока есть шанс, мы будем биться и выкладываться полностью. Такая задача всегда стояла», — передает слова Савина Чемпионат.

Напомним, что совсем недавно «Торпедо» объявило о подписании контракта с главным тренером Жозепом Клотетой.

В нынешнем сезоне московская команда занимает последнее 16-е место в турнирной таблице РПЛ с 10-ю очками в активе. От зоны стыковых матчей команда отстает на 7 очков.