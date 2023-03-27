«Зенит» и «Фенербахче» заключили соглашение о сотрудничестве

сообщил на своем официальном сайте о начале сотрудничества с

Церемония подписания документа состоялась в Стамбуле после благотворительного матча между «Зенитом» и «Фенербахче» (2:2), все вырученные средства от которого были переданы в адрес пострадавших от землетрясения в Турции.

«Соглашение, рассчитанное на два года, охватывает мужские и женские футбольные команды систем "Зенита" и "Фенербахче", мужские баскетбольные команды и ряд других проектов.

В рамках сотрудничества планируется организация товарищеских матчей и турниров среди команд всех возрастных категорий, создание тренировочных программ и обмен опытом между специалистами как спортивного и селекционного блоков, так и других клубных департаментов — юридического, финансового и маркетингового.

Клубы совместно будут развивать и любительский футбол, а также создавать и реализовывать программы по двустороннему обмену игроков "Газпром"-Академии и футбольной школы "Фенербахче".

Футбольный клуб "Зенит" уверен, что сотрудничество с "Фенербахче" станет плодотворным, поможет клубам всесторонне развиваться как в краткосрочной и среднесрочной, так и в долгосрочной перспективах», — говорится в заявлении «Зенита».