начнут матч в 21:45 в квалификации Евро-2024 (группа F), 27.03.2023.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Наши аналитики опубликовали свой прогноз на матч «Швеция» — «Азербайджан». Коэффициент ставки — 2.10 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 3:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 3:2 (победит «Швеция»).

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