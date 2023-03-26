начнут матч в 16:00 в группе H квалификации чемпионата Европы по футболу-2024, 26.03.2023.

Последний матч между собой: Казахстан — Дания 1:3 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Казахстан» — «Дания» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.37 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:2.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:2 (победит «Дания»).

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