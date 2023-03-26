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    Увезет ли Дания победу из Казахстана?

    Казахстан — Дания. Ставка за 2.37 на матч Евро-2024 26 марта 2023 года

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    Дания с победы начала отбор на Евро-2024
    Казахстан сыграет на своем поле с Данией в рамках 2-го тура квалификации на чемпионат Европы. Матч пройдет 26 марта, начало — в 16:00 мск. Казахстан — Дания: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Евро-2024. Квалификация. Группа H 26 Марта 2023 года
    Казахстан
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    •  Казахстан 16:00 Дания Дания
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    Казахстан

    Национальная команда начала свой путь к отбору на чемпионат Европы поражением от Словении (1:2) на своем поле.

    Казахи проиграли и в предыдущих 3-х матчах. Они уступили ОАЭ (1:2), Узбекистану (0:2) и Азербайджану (0:3). До этой серии поражений у Казахстана была беспроигрышная серия, которая продлилась 8 матчей.

    Коэффициенты матча Казахстан — Дания

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    За этот период сборная забила 12 голов и 5 пропустила. Большую часть матчей Казахстан провел в рамках группового этапа Лиги наций (Лига C). Казахи заняли первое место в своей группе, обогнав Азербайджан и Словакию.

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    Стоит отметить, что сборная Казахстана выиграла все 3 матча на своем поле на групповом этапе Лиги наций.

    Дания

    Дания победила в стартовом поединке отбора на континентальное первенство, обыграв дома Финляндию со счетом 3:1.

    Сборная отлично выступила на чемпионате Европы-2020, дойдя там до полуфинала и проиграв сборной Англии по итогам дополнительного времени.

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  • 23/03/2023

    • На ЧМ-2022 команда, несмотря на свой статус, провалилась, заняв последнюю четвертую позицию в группе. Ее опередили Франция, Австралия и Тунис.

    До победы на старте отбора на Евро-2024 скандинавский коллектив не знал побед три матча кряду, а значит теперь набирает форму.

    Прогноз и ставки

    Букмекеры логично считают фаворитом Данию, коэффициент на победу которой равен 1,26. Успех Казахстана оценивается в 11,00, ничья — в 6,15.

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    Гости выглядят явным фаворитом матча, и выиграли оба тайма в последнем поединке.

    Поэтому наши прогноз и ставка — Дания выиграет 1-й и 2-й таймы за 2,37.

    Еще один вариант ставки — Дания выиграет 1-й и 2-й таймы и тотал больше 2,5 голов за 2,38, ведь гости выглядят явным фаворитом матча, и выиграли оба тайма в последнем поединке, который завершился со счетом 3:1.

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    Казахстан — Дания: прогноз, ставка (2.37), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на футбол. Увезет ли Дания победу из Казахстана?
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