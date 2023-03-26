Тренер сборной Ирака: Безусловно, это была очень красивая игра

Главный тренер сборной Иракадал свой комментарий относительно поединка против команды России (0:2).

«Безусловно, это была очень красивая игра. Первый и второй таймы отличались. В первой половине у нас была возможность забить гол, но мы ей не воспользовались. Во втором тайме Россия вышла вперед и показала, на что она способна, забив два гола. Для нас это был хороший опыт — сразиться с таким сильным соперником. Для нас эта игра — начало серии с такими сильными соперниками. Возможно, в дальнейшем мы еще сыграем с командами подобного уровня.

Мы гордимся всей нашей командой и всеми нашими игроками. Те игроки, которые приехали на сегодняшний матч, показали все, на что они способны.

Я бы хотел отметить игру на левом фланге сборной России. Эти действия заставили нас менять свои схемы во время игры.

До забитого гола мы хорошо чувствовали себя. Было физическое превосходство соперника, свою роль сыграла также желтая карточка», — приводит слова Касаса «Матч ТВ».

Эта победа стала первой для команды Валерия Карпина в домашних стенах с ноября 2021 года.

Ранее россияне сыграли вничью с командой Ирана (1:1).