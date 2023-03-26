Карпин о матче с Ираком: Если бы надо было выигрывать кровь из носу, то состав был бы другой

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал выбор состава на товарищескую игру со сборной Ирака.

«Естественно, это означает, что сегодня особенно большая ответственность. Хочется порадовать и себя и болельщиков. По мне, во всех этих матчах первичное — это игра. Если бы надо было выигрывать кровь из носу, то состав был бы другой. Сегодня Баринов не участвует, у Солдатенкова какой-то дискомфорт. Понятно, что ради игры с Ираком мы не будем рисковать чьим-то здоровьем. Здоровье — это более важная вещь, чем конкретно сегодня добиться результата», — цитирует Карпина СЭ.

Матч между сборными России и Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало игры в 18:00 по московскому времени.