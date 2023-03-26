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    Карпин о матче с Ираком: Если бы надо было выигрывать кровь из носу, то состав был бы другой

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал выбор состава на товарищескую игру со сборной Ирака.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «Естественно, это означает, что сегодня особенно большая ответственность. Хочется порадовать и себя и болельщиков. По мне, во всех этих матчах первичное — это игра. Если бы надо было выигрывать кровь из носу, то состав был бы другой. Сегодня Баринов не участвует, у Солдатенкова какой-то дискомфорт. Понятно, что ради игры с Ираком мы не будем рисковать чьим-то здоровьем. Здоровье — это более важная вещь, чем конкретно сегодня добиться результата», — цитирует Карпина СЭ.

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    • Матч между сборными России и Ирака состоится 26 марта в Санкт-Петербурге. Начало игры в 18:00 по московскому времени.

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