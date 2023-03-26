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    Булыкин: Все ждут, что Россия обыграет Ирак

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    Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин высказался о предстоящем товарищеском матче национальной команды с Ираком.

    Дмитрий Булыкин
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    Дмитрий Булыкин

    «Команде России не хватало хорошей игры в защите, чтобы победить соперников в прошлом матче. Однако отлично, что смогли все же сыграть вничью на чужом поле с командой, игравшей на прошедшем чемпионате мира в Катаре.

    Сейчас все ожидают, что наша сборная обыграет Ирак. Это подарит российским фанатам радость», — приводит слова Булыкина «Чемпионат».

    поединок России с Ираком запланирована на 26 марта. Матч пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало — в 18:00 мск. С прогнозом на эту игру можно ознакомиться по этой ссылке.

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