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    Ирак заставит сборную России искать нового тренера

    Россия — Ирак. Прогноз (к. 2.74) и ставки на товарищеский матч 26 марта 2023 года

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    Прогноз и ставки на Россия — Ирак
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    Сборная России выиграла лишь один из четырех последних матчей
    Сборная России сыграет на своем поле против команды Ирака в рамках товарищеского матча. Встреча пройдет 26 марта в Санкт-Петербурге, начало — в 18:00 мск. Россия — Ирак: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Товарищеские матчи (сборные) 27 Марта 2023 года
    Россия
  • Москва
    •  Россия 13:00 Ирак Ирак
  • Багдад
    •

    Россия

    Несколько дней назад сборная России провела товарищескую игру с Ираном. Результат — ничья 1:1.

    Как ни крути, а к счету в данном случае вряд ли могут быть претензии, все-таки Иран действительно серьезный соперник.

    А вот игра российской сборной стала разочарованием. И по всей видимости, главная проблема здесь не в игроках, а в тренере. Валерий Карпин явно не справляется со своей работой в национальной команде.

    По правде говоря, ничья в Тегеране — это обычное везение. Достаточно просто посмотреть на статистику, чтобы заметить, что Иран играл заметно лучше.

    Иранцы нанесли 18 ударов, Россия — всего лишь пять. Еще один важный показатель — угловые. По этому показателю тоже все было, мягко говоря, так себе: россияне выполнили всего лишь два угловых, тогда как Иран — девять.

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    • Критика в адрес сборной вполне обоснована. И есть подозрение, что ситуация не изменится до тех пор, пока у команды не поменяется главный тренер.

    После отстранения от международных соревнований сборная России выиграла лишь один из четырех матчей. В конце сентября команда Карпина с трудом дожала сборную Киргизии.

    Ирак

    Сборная Ирака тем временем ни разу не проиграла в семи предыдущих матчах.

    В январе Ирак стал победителем Кубка Арабского залива. В решающем матче команда Хесуса Касаса выиграла у сборной Кувейта (3:2 ОТ).

    На этом же турнире Ирак выиграл у Саудовской Аравии (2:0), Йемена и Катара (2:1).

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    Еще один интересный момент: в ноябре Ирак сыграл вничью со сборной Эквадора (0:0), который в тот момент вовсю готовился к чемпионату мира.

    Кроме того, в прошлом году сборная Ирака выиграла у команды ОАЭ, но при этом уступила в товарищеском матче сборной Мексики со счетом 0:4.

    Прогноз и ставка

    На сборную России в этом матче можно поставить за 1.50, ничью букмекеры предлагают за 4.20, а победу Ирака — за 6.75.

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    Россияне впервые за долгое время сыграют дома. И это должно стать для них главной мотивацией.

    Но при этом надо понимать, что у команды есть серьезная проблема в лице тренера, который, похоже, с трудом понимает, кто действительно должен играть за сборную.

    Сложно понять, по какому принципу Карпин приглашает игроков в главную команду страны.

    В общем, не факт, что сборная России обыграет Ирак, который не так плох, как многие думают.

    Ставка — обе команды забьют + тотал матча больше 2,5 за 2.74.

    Также можно рассмотреть ставку на голы в обоих таймах за 1.87.

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    Россия — Ирак: прогноз, ставка (2.74), статистика, коэффициенты матча 26.03.2023. Прогнозы на футбол. Ирак заставит сборную России искать нового тренера
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