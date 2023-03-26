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    Англия — Украина: смотреть онлайн в прямом эфире

    26.03.2023 в 19:00 начнется матч в квалификации Евро-2024 Англия — Украина

    Футбол Сборная Англии Сборная Украины
    Англия и Украина начнут матч в 19:00 в квалификации Евро-2024, 26.03.2023.

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    Последний матч между собой: Украина — Англия 0:4 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

    Прогнозы на игру для любителей ставок:

    • Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Англия» — «Украина» с предлагаемым коэффициентом для ставки 2.25.

    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Англия»).

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