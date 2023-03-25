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    Комличенко о возможном переходе в Азию: Что-то нет желания играть в таких условиях

    Футбол Сборная России Футбол России Сборная Ирана РФС
    Нападающий сборной России Николай Комличенко после гостевого товарищеского матча с Ираном (1:1) заявил, что он против перехода РФС в Азиатскую конфедерацию футбола.

    Николай Комличенко
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    Николай Комличенко

    «Такие перелеты пугают. Мы внутри команды общались на эту тему. И плюс-минус что-то нет большого желания постоянно играть в таких условиях. Понятно, не нам решать, но я думаю…

    Переходить только в крайнем случае? Не знаю… Не особо хочется. Ничего такого прям суперкрутого нет. Не знаю.

    Ну, и постоянно много летать, чтобы играть на таких полях… Только в Иране поле более-менее по качеству из четырех стран, где мы были.

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    • Ну и Иран — неплохой соперник. А в остальном, если попадут соперники такие, как осенью… Хотя и таких соперников надо обыгрывать», — сказал Комличенко «Известиям».

    Напомним, 26 марта сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Ираком. Начало матча — в 18:00 мск.

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