Комличенко о возможном переходе в Азию: Что-то нет желания играть в таких условиях

Нападающий сборной Россиипосле гостевого товарищеского матча с(1:1) заявил, что он против переходав Азиатскую конфедерацию футбола.

«Такие перелеты пугают. Мы внутри команды общались на эту тему. И плюс-минус что-то нет большого желания постоянно играть в таких условиях. Понятно, не нам решать, но я думаю…

Переходить только в крайнем случае? Не знаю… Не особо хочется. Ничего такого прям суперкрутого нет. Не знаю.

Ну, и постоянно много летать, чтобы играть на таких полях… Только в Иране поле более-менее по качеству из четырех стран, где мы были.

Ну и Иран — неплохой соперник. А в остальном, если попадут соперники такие, как осенью… Хотя и таких соперников надо обыгрывать», — сказал Комличенко «Известиям».

Напомним, 26 марта сборная России сыграет в Санкт-Петербурге с Ираком. Начало матча — в 18:00 мск.