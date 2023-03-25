Руководство «Арсенала» намерено продать 7 игроков в летнее ТО

хочет продать семь футболистов в летнее трансферное окно.

Стало известно, что лондонский клуб намерен продать нападающего Николя Пепе, который выступает за «Ниццу» на правах аренды. «Канониры» купили форварда у «Лилля» в 2019 году за 80 млн.евро, но игрок не оправдал надежд.

Помимо Пепе, руководство «канониров» планирует продать вратаря Алекса Рунарссона, защитников Пабло Мари, Седрика Соареша и Нуно Тавареша и полузащитников Самби Локонге и Эйнсли Мэйтланд-Найлсу.

В нынешнем сезоне «Арсенал» занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ с 69-ю очками в активе.