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    Руководство «Арсенала» намерено продать 7 игроков в летнее ТО

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    «Арсенал» хочет продать семь футболистов в летнее трансферное окно.

    Николя Пепе
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    Николя Пепе

    Стало известно, что лондонский клуб намерен продать нападающего Николя Пепе, который выступает за «Ниццу» на правах аренды. «Канониры» купили форварда у «Лилля» в 2019 году за 80 млн.евро, но игрок не оправдал надежд.

    Помимо Пепе, руководство «канониров» планирует продать вратаря Алекса Рунарссона, защитников Пабло Мари, Седрика Соареша и Нуно Тавареша и полузащитников Самби Локонге и Эйнсли Мэйтланд-Найлсу.

    В нынешнем сезоне «Арсенал» занимает 1-е место в турнирной таблице АПЛ с 69-ю очками в активе.

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