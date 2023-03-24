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    «ПСЖ» хочет подписать Леау в случае ухода Месси

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    «Пари Сен-Жермен» рассматривает возможность приобретения атакующего полузащитника «Милана» Рафаэла Леау.

    Рафаэл Леау
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    Рафаэл Леау

    По информации Calciomercato, парижский клуб постарается подписать португальца в том случае, если не сможет продлить контракт с Лионелем Месси.

    Леау до сих пор не договорился с «Миланом» о новом контракте. Действующее соглашение рассчитано до лета 2024 года.

    В текущем сезоне Леау провел в чемпионате Италии 25 матчей, в которых забил восемь мячей и сделал шесть результативных передач.

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    • Ранее сообщалось, что Месси хочет вернуться в «Барселону» и ждет предложения от каталонского клуба.

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