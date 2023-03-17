Месси ждет предложения от «Барселоны»

Нападающий «Барселоны»хочет вернуться в

По информации журналиста Жоана Фонтеса, все будет зависеть от предложения каталонского клуба.

Важным фактором также может стать желание семьи Месси. Жена и дети семикратного обладателя «Золотого мяча» хотят вернуться в Барселону.

Ранее сообщалось, что юристы «Барселоны» изучают возможность подписания контракта с Месси. Действующее соглашение аргентинца с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

Несмотря на то, что у Месси будет возможность вернуться на «Камп Ноу» на правах свободного агента, в «Барселоне» не уверены, что Ла Лига позволит им зарегистрировать контракт с игроком.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года из-за финансовых правил Ла Лиги, которые помешали ему продлить контракт с клубом.

В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 30 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 16 результативных передач.