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    Месси ждет предложения от «Барселоны»

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    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси хочет вернуться в «Барселону».

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    По информации журналиста Жоана Фонтеса, все будет зависеть от предложения каталонского клуба.

    Важным фактором также может стать желание семьи Месси. Жена и дети семикратного обладателя «Золотого мяча» хотят вернуться в Барселону.

    Ранее сообщалось, что юристы «Барселоны» изучают возможность подписания контракта с Месси. Действующее соглашение аргентинца с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

    Несмотря на то, что у Месси будет возможность вернуться на «Камп Ноу» на правах свободного агента, в «Барселоне» не уверены, что Ла Лига позволит им зарегистрировать контракт с игроком.

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    • Месси покинул «Барселону» летом 2021 года из-за финансовых правил Ла Лиги, которые помешали ему продлить контракт с клубом.

    В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 30 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 16 результативных передач.

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