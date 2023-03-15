«Барселона» ищет возможность подписать Месси

заинтересована в возвращении нападающего «Пари Сен-Жермен»

По информации известного испанского журналиста Жерара Ромеро, юристы каталонского клуба изучают возможность подписания контракта с аргентинским футболистом.

Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

Несмотря на то, что у семикратного обладателя «Золотого мяча» будет возможность вернуться на «Камп Ноу» на правах свободного агента, в «Барселоне» не уверены, что Ла Лига позволит им зарегистрировать контракт с игроком.

Месси покинул «Барселону» летом 2021 года из-за финансовых правил Ла Лиги, которые помешали ему продлить контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что Месси хочет вернуться в «Барселону».

В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 30 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 16 результативных передач.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ранее признался, что летом клуб постарается приобрести еще одного нападающего.