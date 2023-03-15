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    «Барселона» ищет возможность подписать Месси

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    «Барселона» заинтересована в возвращении нападающего «Пари Сен-Жермен» Лионеля Месси.

    Лионель Месси
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    Лионель Месси

    По информации известного испанского журналиста Жерара Ромеро, юристы каталонского клуба изучают возможность подписания контракта с аргентинским футболистом.

    Действующее соглашение Месси с «ПСЖ» рассчитано до лета 2023 года.

    Несмотря на то, что у семикратного обладателя «Золотого мяча» будет возможность вернуться на «Камп Ноу» на правах свободного агента, в «Барселоне» не уверены, что Ла Лига позволит им зарегистрировать контракт с игроком.

    Месси покинул «Барселону» летом 2021 года из-за финансовых правил Ла Лиги, которые помешали ему продлить контракт с клубом.

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    • Ранее сообщалось, что Месси хочет вернуться в «Барселону».

    В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 30 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 16 результативных передач.

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