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    Президент «Барселоны» назвал главную трансферную цель клуба этим летом

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    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта признался, что летом клуб постарается приобрести еще одного нападающего.

    Жоан Лапорта
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    Жоан Лапорта

    «Мы превысили лимит зарплат, и это очень усложняет задачу, но когда я слышу, что мы не сможем никого подписать...

    Безусловно, нам нужен еще один нападающий форвард. Но кому-то, конечно, придется уйти.

    В полузащите у нас все в порядке. У нас также есть молодежная система с игроками, которые попадают в первую команду. Хави должен реализовать эту идею, продвигая молодежь.

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    • В финансовом плане у нас нет неограниченных ресурсов. Поэтому мы должны быть благоразумны», — приводит слова Лапорты El Mundo Deportivo.

    «Барселона» занимает первое место в таблице Ла Лиги после 24 туров.

    Ранее президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» не сможет покупать футболистов этим летом.

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