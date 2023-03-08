Президент «Барселоны» назвал главную трансферную цель клуба этим летом

Президент «Барселоны»признался, что летом клуб постарается приобрести еще одного нападающего.

«Мы превысили лимит зарплат, и это очень усложняет задачу, но когда я слышу, что мы не сможем никого подписать...

Безусловно, нам нужен еще один нападающий форвард. Но кому-то, конечно, придется уйти.

В полузащите у нас все в порядке. У нас также есть молодежная система с игроками, которые попадают в первую команду. Хави должен реализовать эту идею, продвигая молодежь.

В финансовом плане у нас нет неограниченных ресурсов. Поэтому мы должны быть благоразумны», — приводит слова Лапорты El Mundo Deportivo.

«Барселона» занимает первое место в таблице Ла Лиги после 24 туров.

Ранее президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас заявил, что «Барселона» не сможет покупать футболистов этим летом.