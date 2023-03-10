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    Источник: Месси хочет вернуться в «Барселону»

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    Лионель Месси не собирается продлевать контракт с «Пари Сен-Жермен».

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    По информации ESPN, приоритетным вариантом для аргентинца с недавних пор стало возвращение в «Барселону».

    Семикратный обладатель «Золотого мяча» не хочет оставаться в «ПСЖ» по семейным и спортивным причинам.

    При этом отмечается, что руководство «Барселоны» на данный момент ничего не делает для возвращения Месси.

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    • Действующий контракт Месси с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2023 года.

    В текущем сезоне Месси провел за «ПСЖ» 30 матчей, в которых забил 18 мячей и сделал 16 результативных передач.

    Президент «Барселоны» Жоан Лапорта ранее признался, что летом клуб постарается приобрести еще одного нападающего.

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