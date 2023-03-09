Мбаппе останется в «ПСЖ» и хочет выиграть Лигу чемпионов с командой

Форвардпланирует продолжить свои выступления в составе парижского клуба.

По информации журналиста Фабрицио Романо, у 24-летнего футболиста пока нет никаких контактов насчет ухода из команды.

Сообщается, что сейчас нападающий вовлечен в дела команды и хочет выиграть Лигу чемпионов с «ПСЖ». В клубе также намерены сохранить игрока для того, чтобы строить команду вокруг него.

В текущем сезоне Мбаппе провел 31 матч во всех турнирах, в которых забил 30 мячей и сделал 7 результативных передач.

Напомним, что «ПСЖ» вылетел из Лиги чемпионов, уступив мюнхенской «Баварии».

Отметим, что «ПСЖ» вылетел из турнира на стадии 1/8 финала второй год подряд. В предыдущем сезоне они проиграли «Реалу» (2:3).