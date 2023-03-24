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    Габулов: У футболистов не было той страсти, которая должна присутствовать в матчах за национальную команду

    Футбол Товарищеские матчи Сборная России Футбол России Сборная Ирана
    Бывший голкипер сборной России Владимир Габулов высказался о товарищеском матче сборной России с Ираном (1:1).

    Владимир Габулов
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    Владимир Габулов

    «Я очень ждал матча сборной России, как и многие другие любители футбола. В условиях, в которых мы оказались, очень хочется видеть футбол высокого уровня в играх нашей сборной. Даже если это товарищеские матчи. И ожидания от игры с Ираном полностью не оправдались: футбол получился унылым. И я говорю не про результат. У футболистов не было той страсти, которая должна присутствовать в матчах за национальную команду. Сборная России — главная команда страны, и её матчи ждут миллионы болельщиков по всей стране.

    Мы прекрасно понимаем, что наши футболисты не обладают самым высоким уровнем мастерства, но это не главное: в матчах за сборную должна быть запредельная самоотдача. Я не говорю, что в матче с Ираном у игроков её не было вообще. Самоотдача была, но была на уровне дружеской игры, где футболисты собрались просто поиграть для себя», — цитирует Габулова «Чемпионат».

    Напомним, вчера, 23 марта, сборная России в Тегеране сыграла вничью с Ираном (1:1).

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