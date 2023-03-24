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    Чехия — Польша: смотреть онлайн в прямом эфире

    24.03.2023 в 22:45 начнется матч в квалификации футбольного чемпионата Европы 2024 года группы E Чехия — Польша

    Футбол Сборная Чехии Сборная Польши
    Чехия и Польша начнут матч в 22:45 в квалификации футбольного чемпионата Европы 2024 года группы E, 24.03.2023.

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    Последний матч между собой: Польша — Чехия 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

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    • У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

    • «Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Чехия»).

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