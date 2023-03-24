начнут матч в 22:45 в квалификации футбольного чемпионата Европы 2024 года группы E, 24.03.2023.

Последний матч между собой: Польша — Чехия 0:1 (полная статистика встреч). В этот раз болельщиков наверняка ждет яркая игра.

Прогнозы на игру для любителей ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз на матч «Чехия» — «Польша» с предлагаемым коэффициентом для ставки 3.20 .

. У участников конкурса прогнозов наиболее популярный счёт 1:0.

«Искусственный интеллект», проанализировавший статистику и линии букмекеров, считает, что матч закончится со счетом 1:0 (победит «Чехия»).

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