Кафанов: Если бы Сафонов не приехал, с Ираком сыграл бы Лантратов

Тренер вратарей сборной Россиипризнавался, что рассматривал возможность приглашения голкипера «Локомотива»

В конце прошлой недели стало известно, что Матвей Сафонов может пропустить ближайшие матчи сборной из-за ковида. Вскоре после этого появилась информация о том, что вратарь «Краснодара» сдал отрицательный тест на коронавирус.

«Если бы Сафонов не приехал в сборную, то на игру с Ираком в Питере мы готовы были вызвать Лантратова. Даже не просто вызвать, а сразу играть», — приводит слова Кафанова «Чемпионат».

Сборная России 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.