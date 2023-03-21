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    Кафанов: Если бы Сафонов не приехал, с Ираком сыграл бы Лантратов

    Футбол Сборная России Футбол России Локомотив Краснодар Товарищеские матчи
    Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов признавался, что рассматривал возможность приглашения голкипера «Локомотива» Ильи Лантратова.

    Илья Лантратов
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    Илья Лантратов

    В конце прошлой недели стало известно, что Матвей Сафонов может пропустить ближайшие матчи сборной из-за ковида. Вскоре после этого появилась информация о том, что вратарь «Краснодара» сдал отрицательный тест на коронавирус.

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    • «Если бы Сафонов не приехал в сборную, то на игру с Ираком в Питере мы готовы были вызвать Лантратова. Даже не просто вызвать, а сразу играть», — приводит слова Кафанова «Чемпионат».

    Сборная России 23 марта сыграет со сборной Ирана в Тегеране, а 26 марта встретится в Санкт-Петербурге с Ираком.

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