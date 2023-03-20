Игонин высказался о поражении «Зенита» в матче РПЛ с ЦСКА

Бывший полузащитникпрокомментировал поражение своей команды в матче РПЛ с(0:1).

«Игра "Зенита" вчера разочаровала. На мой взгляд, команда недостаточно эмоционально подошла к матчу. Скорее всего, это связано с тем, что происходит в турнирной таблице. Возможно, и с неудачным выступлением "Спартака".

Не хватает эмоций, чтобы выходить на такие матчи. А уж если это матч с ЦСКА в Москве, то хотелось бы ещё больше эмоций. Критика сейчас обращена не в отношении качества игроков, а в отношении того, что необходимо настраивать себя на подобные игры — стараться выдавать максимум.

При правильной игре соперника виден в том числе и кадровый вопрос. На самом деле не так просто выигрывать такие игры.

Не сказал бы, что "Зенит" оказался не готов ко второй части сезона. Эта часть всегда сложнее, потому что в первой части соперники не так хорошо знают сильные и слабые стороны — сопротивляться сложнее.

А во второй соперники уже более правильно определяют сильные стороны — находят возможность их нейтрализовать.

Может ли "Зенит" упустить чемпионство? Это зависит от результатов. В прошлой игре пропустили по сути автогол — могли и выигрывать. А соперники тоже теряют очки.

Но если нет мотивации, то выиграть чемпионат невозможно. Поэтому всё-таки есть опасения насчёт чемпионства "Зенита" в чемпионате. Надо обратить внимание на фактор ответственности перед матчами», — сказал Игонин Чемпионату.

«Зенит» занимает 1-е место в турнирной таблице РПЛ с 48 очками в активе. ЦСКА занимает 5-ю строчку (35).