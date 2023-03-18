«Локомотив» — «Краснодар»: счет матча 3:2, обзор голов

одержал победу над(3:2) в матче 20-го тура РПЛ.

Гости открыли счет уже на 29-й минуте встречи. Отличился защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо.

Спустя 10 минут игрового времени гостям удалось удвоить преимущество благодаря голу нападающего команды Джона Кордоба — 2:0.

На 45-й минуте встречи арбитр назначил пенальти в ворота «Краснодара», но нападающий железнодорожников Артем Дзюба не смог реализовать одиннадцатиметровый и счет остался таким же.

Уже во втором тайме «Локомотив» побежал отыгрываться. Первый гол команды забил полузащитник Дмитрий Баринов, а спустя 4 минуты игрового времени Максиму Глушенкову и вовсе удалось сравнять счет — 2:2.

На 65-й минуте встречи нападающий «Локомотива» Артем Дзюба реабилитировался за нереализованный пенальти и забил победный гол.

Футбол. Россия. Премьер-лига Локомотив — Краснодар 3:2 Голы: 0:1 Хуниор Алонсо (29'), 0:2 Cordoba J. (39'), 1:2 Дмитрий Баринов (47'), 2:2 Максим Глушенков (51'), 3:2 Dzyuba A. (65') Локомотив: Илья Лантратов, Игорь Смольников, Херман Конти, Иван Кузьмичёв, Наир Тикнизян, Артём Карпукас (Дмитрий Живоглядов, 74'), Дмитрий Баринов, Антон Миранчук (Максим Глушенков, '), Франсуа Камано (Zhemaletdinov R., 46'), Сергей Пиняев, Dzyuba A. Краснодар: Станислав Агкацев, Сергей Волков, Кайо Панталеан, Хуниор Алонсо, Кристиан Рамирес, Kady Borges (Никита Кривцов, 84'), Михайло Баньяц (Chernikov A., 68'), Эдуард Сперцян, Олакунле Олусегун (Bachiessa J., 80'), Cordoba J., Cobnan M. D. (Petrov S., 68') Предупреждения: Cobnan M. D. (16'), Игорь Смольников (21'), Артём Карпукас (44'), Наир Тикнизян (45+5'), Кристиан Рамирес (56'), Zhemaletdinov R. (61'), Кристиан Рамирес (63'), Cordoba J. (66'), Игорь Смольников (72')

После этого матча «Локомотив» занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ с 22 очками в активе. «Краснодар» располагается на 8-й строчке (29).